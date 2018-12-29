Merkez Bankasından yapılan açıklamada, kredi kartı faiz oranlarının bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, kredi kartı sahiplerinin, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını tüketici kredileri yoluyla karşılamalarının menfaatlerine olacağına, vurgu yapıldı.

Merkez Bankası, 2019 yılı için kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

Banka, 2018 yılı 4'üncü çeyrekte faiz oranlarında değişikliğe gitmişti.

Aylık azami faizini yüzde 2,25'e, gecikme faizini ise yüzde 2,75'e çıkarmıştı.

Kaynak: TRT Haber