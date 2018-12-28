Antalya'da "Çöp altındır" sloganıyla saatte 25 megavatlık üretim yapılarak, aylık 60 bin konutun elektrik enerjisini karşılayan Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nin ikinci aşamasının da tamamen devreye girmesiyle, saatte 45 megavatlık üretimle 135 bin konutun elektrik enerji ihtiyacının giderilmesi planlanıyor.

Çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve istihdam oluşturmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, günde yaklaşık bin 500 ton çöpü değerlendiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin yaptığı açıklamada, ilçe belediyelerin çöplerin toplanması ve taşınması ile büyükşehir belediyesinin ise toplanmış çöplerin depolanması, işlenmesi ve tasnif edilmesi ile görevli olduğunu belirtti.

Depolanan çöplerden elektrik üretmek için öğütme fabrikası kurduklarını anlatan Erçin, birinci etapta tesiste hazineye boşaltılan çöplerin ayrıştırıldığını ve plastik, demir, kağıt gibi atıkların geri dönüşüme kazandırıldığını kaydetti.

İkinci etapta ise organik atıkların öğütme tankıyla hamur haline getirildiğini, oksijensiz ortamda bakteriler vasıtasıyla farklı bir işleme tabi tutulduğunu belirten Erçin, "Bu işlem sonucunda organik atıklar içerisinde bulunan metan gazı alınarak, bir bölgede depolanıyor. Jeneratörler vasıtasıyla da bu metan gazı yakılarak elektrik enerjisi elde ediliyor. Bu sistem ile evinizdeki, çöplüğünüzdeki organik atıklar elektrik enerjisi olarak evlerinizi aydınlatıyor." dedi.

Tesisin iki aşamalı bir sistem olarak işlediğini vurgulayan Erçin, şunları söyledi:

"Birinci aşamasını kurduk, oksijensiz ortamda organik atıklardan metan gazı elde ediyoruz. Bir de bunun devamı var. Kompost atıkları da işlemek için ikinci tesisi yapıyoruz. Bu tesiste de gazlılaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz, oksijenli ortamda çöpleri tekrar bir yakma işlemi uygulayacağız ve buradanda yine bir elektrik enerjisi elde edeceğiz. İkinci bir metan gazı elde etme, gazlılaştırma ünitesi olacak."

Bu tesisle ilgili izin ve ruhsat işlemlerinin devam ettiğini, fizibilite raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığını bildiren Erçin, gelecek yıl tesisin aktif hale gelebileceğini kaydetti.

İkinci tesis ile 135 bin konut aydınlanacak

Mevcut tesiste saatte 25 megavat elektrik üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Erçin, ikinci tesiste de 20 megavatlık bir elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirileceğini aktardı.

İlk tesisten elde edilen elektrik ile aylık 60 bin konutun elektrik enerjisinin karşılandığını bildiren Erçin, "İkinci tesis de tamamen bittiğinde saatte 45 megavatlık bir üretim gerçekleştirilecek ve Antalya'da 135 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak." diye konuştu.

Tesis ile çevrenin kirletilmediğini, istihdam oluşturulduğunu ve evden çıkan çöp ile elektrik enerjisinin sağlandığını vurgulayan Erçin, elektrik enerjisinde dışa bağımlılığın önüne de geçileceğini belirtti.

Tesiste bin 500 ton civarında çöpün işlendiğini ifade eden Erçin, yaz sezonunda ise bu miktarın 2 bin 200 tonlara çıktığını, tesisin kapasitesinin ise 4 bin ton olduğunu vurguladı.

Erçin, "Şu anda yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz. Antalya her yıl bir Burdur ili kadar göç alıyor. Tesis 2040 yılına kadarki ihtiyacı karşılayacak nitelikte." dedi.

"Antalya'nın çöpü kaliteli ve daha fazla üretim sağlıyor"

Çöpün kalitesinin de elektrik üretiminde etkili olduğunu, çöpteki yemek, sebze ve meyve gibi organik atıklardan elektrik üretimi yapıldığını anlatan Erçin, organik atıkların değeri ne kadar yüksekse üretimin de o kadar yüksek olduğunu belirtti.

Antalya'nın bu açıdan şanslı bir kent olduğunu ifade eden Erçin, "Antalya'da çöplerin yüzde 60'ı organik, yüzde 40'lık kısmı diğer atıklar. Organik atık miktarının fazlalığı çöpümüzün kalitesini, elektrik üretiminin de miktarını artırıyor. Antalya'da bu oran Türkiye ve Avrupa ortalamasının kat ve kat üzerinde." diye konuştu.

Erçin, organik atığın yüksek olmasında özellikle otellerin etkili olduğunu vurguladı.

Ayrıca daha önce düzenli depolamada biriken metan gazını da borular vasıtasıyla alarak elektrik enerjisine dönüştüreceklerini aktaran Erçin, "Birçok yerde vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçiş süreci yaşanıyor biz ise bunların ilerisinde elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Düzenli depolamanın ötesinde entegre bir tesis. Türkiye'de parmakla sayılacak kadar az. Bu çalışmanın yaygınlaştırılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA