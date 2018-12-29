Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümet olarak, yatırım ve istihdamı desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

İşverenlerin üzerindeki maliyetleri düşürmek ve onların rekabet gücünü artırmak amacıyla istihdam teşvikleri uyguladıklarını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu teşviklerden biri de 2013'ün ocak ayından itibaren sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenmiş olan 51 ilimiz ile 2 ilçemizde (Gökçeada ve Bozcaada) 5 puanlık prim teşvikine ek olarak uygulanan ilave 6 puanlık bölgesel istihdam prim teşvikidir. 2016'nın şubat ayından itibaren teşvikten faydalanabilmek için en az 10 sigortalı çalıştırma şartını kaldırarak, 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işverenlerimizi de teşvikin kapsamına aldık. Böylece bu bölgelerdeki tüm işverenlerimizi 6 puanlık prim indiriminden yararlanabilir hale getirdik."

6 milyar liraya yakın katkı sağlandı

Bakan Selçuk, 6 puanlık ilave prim teşvikinden aylık ortalama 246 bin iş yeri ile 1,4 milyon sigortalının yararlandığını ve teşvikle işverenlere 6 milyar liraya yakın katkı sağladıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın destek ve takdirleriyle 51 il ve 2 ilçede işverenimize sağladığımız ilave 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimini 2019 yılında da devam ettiriyoruz. İşverenlerimizi, 2019'da asgari ücretten istihdam ettikleri bir sigortalı için 5 puanlık prim indiriminden 127 lira 9 kuruş, 6 puanlık prim indiriminden 153 lira 5 kuruş olmak üzere toplam 281 lira 4 kuruşluk prim indiriminden faydalandırıyoruz. Böylece söz konusu işverenlerimiz, asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş, sosyal güvenlik primi ödeyecek."

Söz konusu prim teşvikinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, işveren ve işçilerle birlikte ülkenin ekonomisine, kalkınmasına ve büyümesine katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA