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Ekonomi
AA 19.09.2024 11:59

Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi

Bireysel emeklilik sistemi (BES) teminatlı kredi uygulaması kapsamında 354 kredi başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99,4 milyon lira oldu.

Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi

BES birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak sunulması uygulaması üç ayı geride bıraktı.

Emeklilik Gözetim Merkezi sitesinden derlenen bilgilere göre, 13 Eylül itibarıyla bankalar tarafından iletilen kredi başvuru sayısı 443, gösterilen teminat tutarı ise 134 milyon 758 bin lira oldu.

BES teminatlı kredi rakamları EGM'den öğrenilebilecek
BES teminatlı kredi rakamları EGM'den öğrenilebilecek

354 kredinin başvurusu kesinleşti

Emeklilik şirketleri, 382 kredinin 107 milyon 436 bin liralık teminatına onay verirken, en çok kredi talebi Türk Ekonomi Bankasından (TEB) geldi. TEB'i, Türkiye İş Bankası ve Halkbank takip etti.

Yapılan başvuruların yüzde 80'i olan 354 kredinin başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99 milyon 441 bin lira oldu.

BES teminatlı kredi için katılımcılar Aktif Bank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Halkbank, TEB ve Türkiye İş Bankasına başvurabiliyor.

Kredi karşılığında teminata alınacak BES birikimleri, talep edilen kredi tutarının 1,2 katına denk geliyor.

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Bireysel Emeklilik Sistemi BES
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