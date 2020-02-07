Türkiye ekonomisinde dengelenme, öngörülebilirliği artırdı. Öncü verilerdeki olumlu sinyaller etkisini hissettirdi.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG’nin hazırladığı raporda, 2020 öngörülerine yer verildi.

KPMG Kurumsal Finansman Başkanı Müşfik Cantekinler, Türkiye'de ekonomik büyümede büyük bir iyileşme olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte reel sektörde güven endeksinde artışlar var. Faiz ve kur dengelerinde belli bir düzen sağlandı. 2019’dan daha iyi bir yıl olacağı sinyallerini veren unsurlar."

"Düşen faiz oranları kredi hacminde bir büyüme yaratacak"

Bu yıl enflasyon ve faizlerde aşağı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. Yeni yılda dengelenme süreci ile 2020'nin öngörülebilir duruma geldiği vurgulanıyor.

Cantekinler, iş insanlarının yatırım yaparken faiz oranlarını da dikkate aldığını anlatarak, "Düşen faiz oranları bence kredi hacminde bir büyüme yaratacak. Bankacılık sisteminin o gücü var" dedi.