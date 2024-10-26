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Ekonomi
AA 26.10.2024 07:54

Kosova Savunma Bakanı: Türkiye silah alımlarında en sık başvurduğumuz adreslerden

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, ülkesinin silah alımlarında en sık başvurduğu adresler arasında Türkiye'deki silah sistemi üreticilerinin olduğunu söyledi.

Kosova Savunma Bakanı: Türkiye silah alımlarında en sık başvurduğumuz adreslerden
[Fotograf: AA]

Kosova Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Maqedonci İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri ve firmaların temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Savunma sanayi ve hava savunma sistemleri alanlarındaki son yenilikler hakkında bilgi alan Maqedonci, Türkiye'deki silah sistemi üreticilerinin, ülkesinin silah alımlarında en sık başvurduğu adresler arasında olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

Maqedonci, iki ülkenin savunma, güvenlik, istikrar ve barış konularında müttefik ve stratejik ortak olduğunu vurguladı.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

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Saha Expo Savunma Sanayii Kosova
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