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Ekonomi
AA 26.10.2024 05:52

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Türkiye ekonomisine övgü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Türkiye ekonomisine övgü
[Fotograf: AA]

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.

"Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladı"

Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
ABD Merkez Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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