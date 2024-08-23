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HABER GİRİŞ
23.08.2024 10:41
, 23.08.2024 10:46
SON GÜNCELLEME
23.08.2024 10:46
KOSGEB'den KOBİ'lere 715 milyon liralık destek
KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. 521 projeye toplam 715 milyon TL destek verilecek.
August 23, 2024
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