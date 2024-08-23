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Ekonomi
TRT Haber 23.08.2024 10:41

KOSGEB'den KOBİ'lere 715 milyon liralık destek

KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. 521 projeye toplam 715 milyon TL destek verilecek.

KOSGEB'den KOBİ'lere 715 milyon liralık destek

 

 

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