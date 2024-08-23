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Ekonomi
AA 23.08.2024 10:35

Kamu İhale Kurumu alımlarda elektronik ortamda yürütülecek işlemleri belirleyecek

Kamu İhale Kurumu, doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda alım türü, yaklaşık maliyet ve tahmini alım tutarı gibi kriterleri dikkate alarak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi zorunlu işlemleri belirleyecek.

Kamu İhale Kurumu alımlarda elektronik ortamda yürütülecek işlemleri belirleyecek

Kurum tarafından hazırlanan "Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle ilgili tebliğin alımlara ilişkin uygulama esaslarını içeren maddesine ekleme yapıldı.

Buna göre, Kurum, alım yapılacak haller, alım türü, yaklaşık maliyet ve tahmini alım tutarı gibi kriterlerden biri, birkaçı veya tamamını dikkate alarak EKAP üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi zorunlu işlemleri belirlemeye yetkili olacak.

Öte yandan "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ihale dokümanında ihale konusu işin yürütülmesi sırasında sözleşme konusu işlerin kontrolü, takibi gibi gerekçelerle idarece kullanılmak üzere araç, gereç, makine ve ekipmanın yüklenici tarafından temin edileceğine ilişkin düzenleme yapılmayacak.

Kit alımıyla birlikte kit karşılığı geçici olarak cihaz temini ihalelerine ilişkin ihale dokümanlarında, sözleşmenin yürütümü sırasında kullanım ömrü azalan veya dolan kit veya malzemelerin yüklenici tarafından yenileri ile değiştirileceğine yönelik düzenlemeye gidilmeyecek.

Ayrıca Kamu İhale Kurulu Kararı'na göre de Eylül 2024 ve sonrasında Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanacak olan ve Kamu İhale Kanunu ile belirlenen bazı ihalelerin ilanları, Kurum'un ön kontrolüne tabi olacak ve bu ilanlardan ücret alınacak.​​​

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