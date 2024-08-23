Çok Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.08.2024 10:11

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 9.927,42 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,02 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.927,42 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 9.921,40 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, Fed'in eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Powell'ın bugün yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Maliye'den tütün sektörüne eş zamanlı kayıt dışılık sayımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
İsrail'in Han Yunus'ta bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü
10:50
Hindistan'ın Tripura eyaletindeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 22'ye çıktı
10:53
Ticaret Bakanlığı’ndan kapıdan satışlara yeni düzenleme
10:46
KOSGEB'den KOBİ'lere 715 milyon liralık destek
10:48
Kamu İhale Kurumu alımlarda elektronik ortamda yürütülecek işlemleri belirleyecek
10:50
Devlet himayesindeki gençler sahaya iniyor
Han Yunus'ta aşı kampanyası
Han Yunus'ta aşı kampanyası
FOTO FOKUS
Deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı
Deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ