Körfez'deki gerilim akaryakıt fiyatlarına yansıdı17 Eylül 2019 Salı 19:49 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 20:08
Körfez’de Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanan petrol gerilimi fiyatlara yansıdı. Petroldeki ani yükseliş nedeniyle Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında artış var.
Akaryakıttaki fiyat düzenlemesi rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten kaynaklandı.
Bu kapsamda motorin grubunda 12, benzin grubunda ise 35 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Yeni fiyat tarifesi bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Körfez’de Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanan petrol gerilimi fiyatlara yansıdı. Petroldeki ani yükseliş nedeniyle Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında artış var.
Suudi Arabistan, Saudi Aramco tesislerine saldırı sonrası üretimi geçici olarak durdurduğunu açıklamış, petrolün varil fiyatı bir gün içinde yüzde 20 artmıştı.
Kaynak: TRT Haber