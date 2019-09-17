Ekonomi

Körfez'deki gerilim akaryakıt fiyatlarına yansıdı

17 Eylül 2019 Salı 19:49 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 20:08

Körfez’de Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanan petrol gerilimi fiyatlara yansıdı. Petroldeki ani yükseliş nedeniyle Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında artış var.