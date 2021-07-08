Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda kuraklığın boyutu ürünlere yansıdı.

Kulu ilçesinde hasadına başlanan buğdayda önemli oranda rekolte kaybı görüldü.

Kuraklıktan etkilendiklerini söyleyen çiftçi Bekir Kuzey, "Geçmişte ben aynı tarlayı ektiğim sırada dekara 280-300 kilo buğday alıyordum. Ama bu sene Cenab-ı Allah'ın takdiri dekara tahmin ederim ya 80 kilo ya 90 kilo mahsul alırım" dedi.

"Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım"

Bölgenin bu sene mevsim normallerinin çok altında yağış aldığını söyleyen Kuzey, şöyle devam etti:

"Aşağı yukarı 50 senedir çiftçilik yapıyorum. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bu kuraklık belki biçerin parasını ya da çok az bir miktar da diğer masrafları karşılamadığı gibi zarardayız."

Kuraklığın en çok etkilediği yerlerden Konya Ovası'nda umutlar gelecek yıla ertelendi.

"İç Anadolu sıkıntı içinde"

Biçerdöver operatörü Cengiz Şahin, "Hatay, Maraş çok güzeldi. 5-600-700-800 kilo veriyordu. Ama bu bizim İç Anadolu olduğu gibi sıkıntı içinde. 20-30 kilo, 50-100-150 kilo veren yerler de var bütün İç Anadolu bu sene öyle gidecek" diye konuştu.