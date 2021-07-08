Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yatırılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak.
Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Bilgin, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
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