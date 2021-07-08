Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 505 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 504 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci güne taşırken, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 505 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3.382 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.802 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 505 lira 30 kuruşken satışı ise 505 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 824 lira satış fiyatı 828 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 8 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.802,31 dolar

Satış: 1.802,50 dolar

Gram

Alış: 505,30 lira

Satış: 505,50 lira

Çeyrek

Alış: 824,57 lira

Satış: 825,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.343,00 lira

Satış: 3.382,00 lira