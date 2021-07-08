Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
PTT'den bayrama özel yüzde 25 indirim
[Fotoğraf: AA]
PTT AŞ, Kurban Bayramı'na özel düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 25 indirim uygulayacak.
PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi.
Bu kapsamda müşterilere, Kurban Bayramı'na özel olarak 13-19 Temmuz'da yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 25 indirim yapılacak.
Etiketler: PTT Kurban Bayramı
Son Haberler
- 10:59
- 10:55
- 10:48
- 10:58
- 10:46
Sıradaki Haber
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 8 Temmuz 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz