PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi.

Bu kapsamda müşterilere, Kurban Bayramı'na özel olarak 13-19 Temmuz'da yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 25 indirim yapılacak.