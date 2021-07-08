Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akbank: Tüm kanallar yeniden hizmete açıldı
Akbank, banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin giderildiğini duyurdu.
Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildi.
Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Bankacılık
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