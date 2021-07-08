Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildi.

Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.