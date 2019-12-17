Önce KDV ve tapu harcı indirimi geldi. Ardından konut kredi faizleri yüzde 1'in altına indi.

Bu adımlar sayesinde gayrimenkul sektörü canlandı. Ancak KDV indirimi ve tapu harcından yararlanabilmek için sayılı günler kaldı.

Sıfır binalarda KDV oranı şu anda yüzde 1

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Sıfır binalarda KDV oranı şu anda yüzde 1, 31 Aralık'ta da doluyor bu süreç. Eğer bu süreç uzamazsa yüzde 17 daha KDV üzerine gelecek yani yüzde 18 KDV konacak, 500 bin liralık bir dairede 90 bin lira yeni ev alacak kişiler KDV ödemiş olacak" diye konuştu.

Fırsattan yararlanmak isteyenler, bütçesine uygun konut arayışında.

Sektör temsilcileri 2020'den de umutlu

Güleroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle böyle bir KDV muafiyeti uygulanırsa çok büyük avantaj sağlanacak ama bizim asıl isteğimiz şu. Mevduat faizlerinin iyice aşağıya çekilmesi çünkü paranın para kazandırma döneminin bitmesini ve konut kredi faiz oranlarının yaklaşık 80'lere, 75'lere inmesiyle çok ciddi bir hareket bekliyoruz"

Sektör temsilcileri, 2020'ye dair de umutlu olduklarını dile getiriyor.

Haber: Gül Benli

Kamera: Altan Ayhan

Kurgu: Kaan Kale