Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 20,6 artışla 134 bin 170'e yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti.

Martta 23 bin 974 adetle İstanbul zirvede yer alırken, megakentin toplam satışlardan aldığı pay yüzde 17,9 olarak gerçekleşti. İstanbul'u 12 bin 609 adetle Ankara, 8 bin 51 ile İzmir takip etti.

Ocak-mart dönemi satışlar ise yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 adede yükseldi. Sektör temsilcileri azalan arza ve artan fiyatlara rağmen satışlardaki yükselişin gayrimenkulün cazip yatırım aracı olduğunu gösterdiği görüşünde birleşiyor.