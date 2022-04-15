Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüksek hızlı şarj istasyonu için 300 milyon liralık destek
Yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik 300 milyon liralık destek programına başvurular yarın alınmaya başlanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.
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