Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 155 milyar 967 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 102,3 artışla 224 milyar 939 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, martta 68 milyar 972 milyon lira açık verdi.