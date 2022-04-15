Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ve 1 gemi adamı olmak üzere 23 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Adayların başvurularını, www.hssgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle 15 gün içinde, şahsen, posta ve kargo gibi kanallarla Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yazı İşleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapması gerekiyor.