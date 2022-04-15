Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 personel alacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas alarak, merkez ve taşra teşkilatında 23 sözleşmeli personel alacak.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ve 1 gemi adamı olmak üzere 23 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Adayların başvurularını, www.hssgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle 15 gün içinde, şahsen, posta ve kargo gibi kanallarla Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yazı İşleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapması gerekiyor.
Etiketler: KPSS Resmi Gazete
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