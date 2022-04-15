Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, şubatta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 8,5 artarak 130,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,2 artışla 54,7 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,6 yükselişle 46 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, şubat ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 artışla 11,4 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı değişiklik göstermeyerek 15,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 3,2 yükselerek 16,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 26,6 artışla 12 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 artarak 40,6 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 77,3 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,9 artarak 23,4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 7,4 yükselişle 77,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,6 artışla 70,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 6,1 artarak 59,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılının sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, şubat sonu itibarıyla 473 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 56 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stoku şubat sonu itibarıyla yüzde 44,1'i dolar, yüzde 25,3'ü avro, yüzde 10,2'si TL ve yüzde 20,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Şubat sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 176,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,1, Merkez Bankası'nın yüzde 16,9 ve özel sektörün yüzde 64 paya sahip olduğu görüldü.