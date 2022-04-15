TÜBİTAK ve Ziraat Bankası yeni girişimcileri desteklemeye yönelik bir program başlattı.

Bireysel Genç Girişimci ile Teknogirişim Sermayesi Desteği olarak duyurulan projenin toplam bedeli 75 milyon lira..

Firma başına verilecek destek ise en fazla 2 milyon 500 bin lira olacak.

Mamuller hızla ürüne dönüştürülüp katma değer sağlanacak

Projede Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi kuruluş gerçekleştirecek. Müşteri kuruluş ise projenin maliyetlerine katkı sağlayacak.

Hedef, yüksek ticarileşme potansiyeline sahip mamullerin hızla ürüne dönüşüp katma değer elde edilmesi.

KOBİ'ler projelerini 24 ayda tamamlamak zorunda

Proje ile daha deneyimli olan kuruluşların deneyimini girişimci KOBİ’lere aktarmasına imkan tanınacak. Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerileri de sunulabilecek.

Projenin süresi 24 ay olarak belirlendi. Yeni KOBİ’lerin bu süre içerisinde projelerini tamamlamaları gerekecek.