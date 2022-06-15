TÜİK'in konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

Bu veri, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 ayında el değiştiren konut adedi ise yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti. Bu alanda da tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dönemi rekoru kırıldı.

Artan fiyatlara ve azalan stoklara rağmen konut satışlarında güçlü ivmenin sürdüğünü belirten sektör temsilcileri, yıllık bazda yaşanan artışlarda geçen seneki kapanmaların etkisinin olduğunu aktardı.