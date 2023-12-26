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Ekonomi
TRT Haber 26.12.2023 09:41

Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?

Konut fiyatları düştü piyasa hareketlendi. Kampanyalar aracılığıyla da tüketiciye cazip teklifler sunuluyor. Yeni yılla birlikte fiyatların yönü ise merak konusu. 2024'te konut piyasası için beklentiler neler?

Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?

Konut fiyatlarında köpük söndü. Fiyatlar normale dönmeye başladı. Alıcılar piyasayı hareketlendirdi.

Konutta fiyatların düşmesi ve yeni kampanyalarla birlikte piyasa yeniden canlanmaya başladı. Peki yeni yılla birlikte fiyatlardaki düşüş devam edecek mi?

"2023'ün ilk 6 ayı bu seyirde gider ve düşüş devam eder"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarının yeni yılın ilk yarısında da bu seyirde ve hatta 1-2 puan düşeceğini öngördüklerini söyledi.

Akçam, kiralarda da son 1 aydır düşüşün hakim olduğunu belirterek, "2024'te de bu seyirde gider. Mayıs haziran gibi öğrenciler gittikten sonra yine stabil gider. Eylül ekim gibi tayin döneminde okulların açılmasıyla hareket olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Gözler yeni kredi paketinde

Gözler açıklanacak yeni kredi paketinde...

Akçam vatandaşların bir kısmının bu kredi paketini beklediğini vurgulayarak, "1,20 180 ay ilk konutunu alan vatandaşa bir kredi açacaklarını beyan ettiler. Bu da yakın zamanda hayata geçirilecek" diye konuştu.

Yeni çalışma ile uygun kredilerin devreye alınması bekleniyor. Bu durum piyasayı daha da canlandıracağı öngörülüyor.

Haber: Haluk Karakaya

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