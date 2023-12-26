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Ekonomi
AA 26.12.2023 09:05

Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için soruşturma açıldı

İran menşeli plastik (polistiren) ile Çin menşeli dokuma mensucat için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için soruşturma açıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle iki ürüne yönelik açılan gözden geçirme soruşturmasının usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, yerli üretici Aschem Petrokimya Sanayi AŞ tarafından yapılan ve Dioki Petrokimya Sanayi AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, İran menşeli plastikler ve mamulleri başlığı altındaki "Diğerleri (polistiren)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ayrıca, tekstil alanında faaliyet gösteren bazı firmaların başvurularına istinaden Çin menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ürününün ithalatına yönelik de gözden geçirme soruşturması başlatılması kararlaştırıldı.

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