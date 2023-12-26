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Ekonomi
TRT Haber 26.12.2023 01:24

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 158 uzman yardımcısı alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 158 uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yarışma Sınavı için başvuru süreci, 8-29 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 158 uzman yardımcısı alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 uzman yardımcısı alacak. Alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Yazılı aşaması test usulünde, 23 Mart 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Başvuracak adayların 2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS ilgili puan türlerinden asgari 70 puan almış olması gerekiyor.

Adayların ayrıca 35 yaşını doldurmamış olması da şartlar arasında yer aldı.

Yarışma Sınavı için başvuru süreci, 8 Ocak Pazartesi günü saat 09’da başlayacak, 29 Ocak Pazartesi günü saat 17’de sona erecek.

Başvurular, “Kariyer Kapısı Platformu” üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

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