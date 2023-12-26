VİOP'ta endeks güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8.045,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,4 altında 7.971,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 8.044,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yön arayışının öne çıktığını belirterek, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.

Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini ifade eden analistler, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.000 ve 7.850 puanın destek, 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.