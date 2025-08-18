Açık 30.7ºC Ankara
AA 18.08.2025 10:22

Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Konut Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık yüzde 32,8 arttı.

Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 187,7'ye çıktı. KFE, temmuzda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 0,5 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,6, Ankara'da yüzde 1,2 artış görülürken, İzmir'de ise yüzde 1 azalış kaydedildi.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 33,5, Ankara'da yüzde 42,9 ve İzmir'de yüzde 31 yükseldi.

