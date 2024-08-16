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Ekonomi
AA 16.08.2024 10:03

Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Konut Fiyat Endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 38,7 arttı. Endekste aylık bazda İstanbul ve İzmir için yüzde 0,2 azalış, Ankara için yüzde 0,6 artış görüldü.

Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 141,3 oldu.

KFE, temmuzda yıllık yüzde 38,7 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir için yüzde 0,2 azalış, Ankara için yüzde 0,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,8, Ankara'da yüzde 39,4 ve İzmir’de yüzde 37 yükseldi.

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