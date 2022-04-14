Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik verilecek hibe desteği için yakın zamanda çağrıya çıkılacağını açıkladı. Varank, KOSGEB aracılığı ile KOBİ'lerin enerji etüdü maliyetlerinin karşılanacağı yeni programın bugün başladığını da duyurdu.

Bakan Varank, şunları kaydetti;

Yakın zamanda çağrıya çıkarak inşallah hafta başından ub çağrıyı yayınlamış olacağız 81 ilimizin tamamında, bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız.

Bir başka müjdeyi de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. KOSGEB aracılığıyla KOBİ enerji verimliliği destek programını başlatıyoruz. Bu programla, işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini biz karşılayacağız. Örneğin ellerindeki verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri içinse KOBİ'lerimize 400 bin liraya kadar destek vereceğiz. Başvuruları bugün itibarıyla başlatıyoruz.