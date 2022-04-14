Tarım sektöründe çiftçiler artık kendi elektriğini üretiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı geliştirdiği proje ile üreticilere arazilerinin bir bölümüne güneş enerjisi santrali kurma hakkı tanıdı. Üstelik ciddi oranda devlet desteği sağlanarak.

Tarım ve Orman Bakanlığı kurulacak güneş enerjisi santrali maliyetinin yüzde 50'sinin üreticiye hibe ediyor. Proje sayesinde tarımsal üretimin artması hedefleniyor.

Ülke genelinde şu ana kadar tarımsal üretime destek amacıyla 607 güneş enerjisi santrali kuruldu. Bakanlık bu projelerde üreticilere yaklaşık 190 milyon liralık hibe desteği sağladı.

Proje sayesinde söz konusu santrallerde 100 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık enerjisi üretilebiliyor. Fazla elektriği şebekeye satarak gelir elde eden üretici de destekten memnun.

Hibe desteğine ilerleyen dönemde üreticilerin ilgisinin artarak devam etmesi bekleniyor.