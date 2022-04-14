Yaklaşık 20 bin dönümlük sera ve açık alanda hasadı süren Silifke çileği, rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor.

Üreticiler, 2019 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlerini sabahın erken saatlerinde özenle toplayarak sandıklara yerleştiriyor.

Kilogramı, üreticisinden 18 liradan alınan çilekler kamyonlarla Silifke Atayurt Sebze ve Meyve Hali'ne taşınıyor.

"Silifke ile çilek artık özdeşleşmiş durumda"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, ilçenin yurt içi ve dışında çilek üretimiyle anıldığını anlatarak, "Türkiye'de en çok çilek üretilen bölgeyiz, çilek üretiminin yüzde 35'ini, ihracatının da yüzde 65'ini yapıyoruz. Silifke ile çilek artık özdeşleşmiş durumda. Coğrafi işaret tescilli Silifke çileğimizin bu yıl da hasadına başladık. Hava şartlarından istediğimiz rekolteye henüz ulaşamadık ama hasat şu an iyi gidiyor. İnanılmaz talepler alıyoruz. Her bölgeden ihracat talebi var. Şu an yetişemiyoruz ama gelecekten umutluyuz" dedi.

Kaynar, Silifke çileğinin dünyada bir marka haline geldiğini, tüketicilerin ürüne ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yurt dışından yoğun talep

Ürünlerin hem iç piyasaya hem de yurt dışına pazarlandığını vurgulayan Nurettin Kaynar, şöyle konuştu:

"Çileğin kilogramı iç piyasaya 18 liradan pazarlanıyor, ihracata ise 26 liradan satılıyor. İhracatta daha çok talep var ama hava şartlarından dolayı şu an rekoltede bir eksiklik var. Bu da düzelirse daha iyi olacak. Bölgemizde 18-20 bin dönüm civarında ekili alan var. Bundan da yaklaşık 80 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun 20-30 bin ton civarı ihraç ediliyor, diğerleri de yurt içinde ve sanayide kullanılıyor."

Kaynar, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden yoğun sipariş aldıklarını, en çok dış satımı Rusya, Romanya, Polonya ve Gürcistan'a gerçekleştirdiklerini dile getirdi.