Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, geçen hafta müjdesini verdiği, KOBİ Değer Kredisi-2’yi devreye aldıklarını belirtti.

Albayrak, “Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz.



Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/YgywybkWuh — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 1, 2019

KOBİ Değer Kredisi-2'den, 125 milyon TL'ye kadar ciroya sahip tüm KOBİ'ler faydalanabilecek.

17 banka iştirak etti

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada, KOBİ Değer Kredisi-2’ye 17 bankanın iştirak ettiği belirtildi. TBB, “Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber