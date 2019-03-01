Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirim yaptı.
Konut kredisi faizi 4 Mart'tan geçerli olmak üzere 120 aya kadar vadede yüzde 1,28'e çekildi.
Ihtiyaç kredilerinde ise 60 aya kadar vade için faiz yüzde 1,53 olacak.
Kaynak: DHA
Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirime gitti. Banka konut kredisi faizini 120 ay vadede yüzde 1,28'e çekti.
Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirim yaptı.
Konut kredisi faizi 4 Mart'tan geçerli olmak üzere 120 aya kadar vadede yüzde 1,28'e çekildi.
Ihtiyaç kredilerinde ise 60 aya kadar vade için faiz yüzde 1,53 olacak.
Kaynak: DHA