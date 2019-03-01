Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la nükleer anlaşmaya varamadığı zirve toplantısını yarıda kestikten sonra Hanoi'de yaptığı açıklamada "Her zaman vazgeçmeye hazırım. Bir anlaşmadan vazgeçmekten asla korkmam. Eğer işe yaramazsa, ben bunu Çin ile de yaparım" dedi.

ABD ve Çin 1 Mart Cuma gününe kadar anlaşmaya varamazsa, Trump Çin'den ithal ürünlere yönelik yüzde 10 olan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmeyi planlıyordu. Ancak Trump, Pazar günü Çin ile "verimli" ticaret müzakerelerinden dolayı gümrük vergisini yükseltme kararını erteleyeceğini söylemişti.

Ekonomi danışmanları ilerlemeden memnun

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Geçen hafta kaydedilen ilerleme harikaydı" diyerek ABD Ticaret temsilcisi Robert Lighthizer'ın geçen haftaki görüşmelerde Çinli yetkilileri ağır şekilde uyardığına dikkat çekti.

Kudlow "Olağanüstü, tarihi bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz" dedi.

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi başkanı Kevin Hassett de Lighthizer ve Çin Başbakan yardımcısı Liu He'nin "fikri mülkiyet hırsızlığı ve ticaret konusunda bir anlaşma taslağı hazırladığını" söyleyerek iyimser açıklamada bulundu.

Çelişen açıklamalar

Trump'ın baş ticaret müzakereci olan Lighthizer ise müzakerelere ilişkin daha temkinliydi.

Lighthizer dün ABD'nin Çin ile sorunlarının Pekin'in daha fazla ABD ürünü satın alma vaadiyle çözülemeyecak "kadar ciddi" olduğunu ve iki ülke arasındaki herhangi bir anlaşmanın taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacak bir yöntem içermesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Reuters