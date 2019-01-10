Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, müjdeyi MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda vermişti.

Bakanı Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen KOBİ Değer Kredisi tanıtım programında detayları açıkladı.

"Dengelenme süreci devam ediyor"

Albayrak, "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor." dedi.

"2018 hedeflerimizi tutturduk"

Ekonomideki yıl sonu hedeflerini değerlendiren Albayrak, "Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yıllık cirosu 25 milyon lira altında olan Kobilere finansman desteği başlatılıyor. pic.twitter.com/PUSiDS5AGf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Ocak 2019

"İşletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz"

KOBİ Değer Kredisi'nin detaylarını paylaşan Albayrak, şunları kaydetti:

"13 bankamızın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle, işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz. Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir."

"Paketin Hazineye etkisi yok"

Albayrak, KOBİ Değer Kredi paketinin Hazine'ye etkisi olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA