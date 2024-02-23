KOBİ'ler KAAN için göreve hazır

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı ve DORA Makina Genel Müdürü İbrahim Yarsan, yaptığı açıklamada, KAAN'ın ilk uçuşunun, ülkenin bu aşamalara gelmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

OSSA olarak birçok KOBİ'yi bünyelerinde barındırdıklarına işaret eden Yarsan, KAAN projesinin KOBİ'lere zor görevlerin, yapılması gereken birçok işin olduğunu göstereceğini belirtti.

Yarsan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KAAN'ın ilk uçuşu, milli muharip uçağımızın göklere yükselmesi KOBİ'lerin de onun gibi yoğun bir çalışmayla yükselmesi gerektiğini gösteriyor. Bu zamana kadar birçok projede yer alan KOBİ'lerimiz burada da fazlasıyla görev almaya devam edecektir. KAAN projesinde üye firmalarımız da çalışmakta. Onların bu başarılarının devam edeceğini umuyorum. Birçok KOBİ firması için yoğun iş imkanı oluşacak. Bu önemli kısım, beraberinde milli muharip uçağa sahip olmak ülkemiz adına çok değerli. Bu proje ve gelecek projelerde göreve her zaman hazırdık ve hazır olmaya devam edeceğiz. Bu başarıların da devam edeceğini düşünüyoruz."

KAAN projesinin mutlaka KOBİ'lere de güç katacağını vurgulayan Yarsan, bir projenin başlaması ve ivme almasının ise zaman aldığını kaydetti.

Bu alandaki birikimin önemine dikkati çeken Yarsan, "Tuşa bastığınız zaman hemen aktif olmuyor. Bu yıl içerisinde çok büyük yükler üzerimize gelmese bile yıllar içerisinde, ilk 5 yılda yavaş yavaş, sonra daha artarak geleceğine inanıyorum. Milli muharip uçağımızın başlaması demek savunma ve havacılıktaki birçok projenin de aynı canlılıkta devam etmesi gerektiği anlamına geliyor. Çünkü sadece bir savaş uçağı yapmak değil buna bağlı olarak birçok bağlantılı iş ve ekipmanlar, cihazlar gelecektir. Hepsi bizim için değerli olacaktır. Çünkü artık Türkiye belli bir bilgi birikimine ve yapabilme kabiliyetine erişmiş oluyor." diye konuştu.

İş birliği buluşması KOBİ'lerin gücünü gösterecek

İbrahim Yarsan, 17-19 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirecekleri Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliği ile ana yüklenicilerin yeni alt yüklenicilerle, KOBİ'lerle bir araya geleceğini bunun da KAAN gibi projelere katkı sağlayacağını belirtti.

Yurt dışından gelen firmaların da burada Türkiye'deki KOBİ'lerin gücünü gördüğünü vurgulayan Yarsan, bu gücün KAAN'da yansıyacağını ifade etti.