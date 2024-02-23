BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,84 puan artışla 9.388,02 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 66,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,74 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 2,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü vurgularken, yurt içi piyasalarda da alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.