KKM'de stopaj oranları artırıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türk lirası (TL) mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kar payları için indirimli tevkifat oranı uygulaması sürecek.

1 Ağustos-31 Ekim arasında açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olarak uygulanmaya devam edilecek.

KKM ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına, TL mevduat ve katılma hesaplarına uygulanan tevkifat oranları uygulanacak. KKM ve katılma hesaplarında uygulanan yüzde 0 tevkifat oranı, 1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında açılan veya vadesi yenilenen KKM/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5 olarak uygulanacak. 1 Ağustos öncesinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda ise indirimli oran (yüzde 0) uygulanmaya devam edilecek.

Yatırım fonlarından elde edilen gelir

Yatırım fonlarından elde edilen gelirler için geçerli olan yüzde 7,5 indirimli tevkifat oranı uygulaması sürecek.

Yatırımcıların Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek üzere, portföyü Türk lirası ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasının süresi de 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında, 1 Ağustos-31 Ekim arasında iktisap edilen katılma belgelerinden elde edilecek gelirlere de yüzde 7,5 indirimli tevkifat uygulanacak. Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde ise önceden olduğu gibi yüzde 10 tevkifat yapılmaya devam edilecek.

Bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında söz konusu dönemde iktisap edilen bu menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranları 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli olanlarda yüzde 2,5 olarak uygulanmaya devam edecek.

Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yüzde 0 tevkifat uygulaması 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

Düzenleme ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli olan indirimli tevkifat (yüzde 7,5 ) oranı uygulamasının yürürlük süresinin de 31 Ekim'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.