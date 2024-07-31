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Ekonomi
AA 31.07.2024 22:19

Bakan Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki projelerindeki işbirliklerinin artırılması hususları ele alındı.

Bakan Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
[Fotograf: DHA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile Bağdat'ta bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Görüşmemizde, iki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki işbirliğinin daha da artırılması, 'Dörtlü Mutabakat' çerçevesindeki Bakanlar Konseyi'nin eylülde Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Kalkınma Yolu konusundaki yeni gelişmelerin takip edilmesi, iki ülke arasındaki ulaştırma projelerindeki işbirliklerinin artırılması hususlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

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Abdulkadir Uraloğlu Irak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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