Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,08 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 5,10 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve şirketlerin finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, karışık bir seyir izlendiğini söyledi.