Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.07.2024 14:35

Avrupa gaz fiyatlarında artış

Avrupa'da gaz fiyatlarında, hızla yükselen jeopolitik gerilimin arzı etkileyebileceğine ilişkin endişeler nedeniyle artış görülüyor.

Avrupa gaz fiyatlarında artış
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 35 eurodan kapandı.

Bugün açılışta 35,9 euroya kadar yükselen fiyatlar, TSİ 12.35 ile dünkü kapanış seviyesinin yüzde 2 üzerinde seyretti. Mevcut fiyatlar, yaklaşık 5 haftanın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu fiyat seviyeleri, gaz talebinin görece düşük olduğu yaz dönemi için yüksek olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin gaz tedarikini aksatabileceğine ilişkin endişeler fiyatlara artış olarak yansıyor.

Ayrıca, bu hafta kıtada yaşanan sıcak hava dalgasının özellikle soğutma kaynaklı elektrik talebini artırabileceğine ilişkin öngörüler de fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ETİKETLER
Doğalgaz
Sıradaki Haber
Turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23,7 milyar dolar gelir elde edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da ilk 10'a girdi
15:57
İstanbul'da 9 evden hırsızlık yapan zanlıların suç dosyası kabarık
15:56
Mahmud Abbas 14 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin ailesiyle görüştü
15:46
Orta Doğu ülkelerinden Haniye suikastına tepki ve taziye mesajları
15:32
Afganistan yönetimi, suikasta uğrayan Haniye için başsağlığı diledi
Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Batı Şeria'da protesto edildi
Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ