Fed faiz indirimi için eylülü işaret etti

Powell, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

İş gücü piyasasının daha iyi bir dengeye geldiğini ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiğini ifade eden Powell, enflasyonun ise önemli ölçüde gerilediğini aktardı.

Powell, talebi arzla uyumlu tutmak ve enflasyonist baskıları azaltmak amacıyla para politikasındaki kısıtlayıcı duruşu sürdürdüklerine işaret ederek, bankanın iki amacının (dual mandate) her iki tarafa yönelik risklere karşı dikkatli olduklarını vurguladı.

Enflasyonun son iki yılda önemli ölçüde yavaşladığını ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin bir miktar üzerinde kalmaya devam ettiğini söyleyen Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olacağını öngörmediğimizi belirttik. İkinci çeyrekte enflasyon verileri güvenimizi artırdı ve daha iyi veriler bu güveni daha da güçlendirecektir. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz" dedi.

"Politika faizimizi düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıyoruz"

Powell, piyasaların eylül ayında faiz indirimi beklentisinin sorulması üzerine, eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını ifade etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktaran Powell, "Buradaki soru, verilerin bütünlüğünün, gelişen görünümün ve risk dengesinin enflasyona olan güvenin artması ve sağlam bir iş gücü piyasasının sürdürülmesi ile tutarlı olup olmadığı olacaktır. Bu test karşılanırsa eylül ayındaki bir sonraki toplantıda politika faizimizde bir indirim masada olabilir" diye konuştu.

Powell, "Komitenin genel düşüncesi, politika faiz oranımızı düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaştığımız yönünde. Ancak henüz o noktada değiller" dedi.

Bankanın önündeki yolun ekonominin seyrine bağlı olacağını belirten Powell, "Ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olarak, sıfır faiz indiriminden birkaç faiz indirimine kadar senaryo hayal edebiliyorum" diye konuştu.

Powell, 50 baz puanlık faiz indirimi olasılığının sorulması üzerine ise "Bu şu anda düşündüğümüz bir şey değil. Bugün itibariyle herhangi bir karar verilmiş değil" yanıtını verdi.