Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.03.2025 10:20

Kıymetli madenler sermaye piyasalarında paladyumla güçleniyor

Merkez Bankası ve bankaların paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin kararla birlikte kıymetli madenlerin sermaye piyasalarında daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor.

Kıymetli madenler sermaye piyasalarında paladyumla güçleniyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Merkez Bankası ve bankalar tarafından, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.​​​​

Böylece bankaların depo hesabı açmasının kapsamı genişletildi.

Merkez Bankası ve bankaların paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin kararla birlikte kıymetli madenlerin sermaye piyasalarında daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor.

Paladyum kullanımı daha etkin hale getirilecek

Paladyumun böylece altın, gümüş ve platin gibi etkin hale gelmesi de hedefleniyor.

Taşıtlarda bulunan katalitik konvertör yapımında kullanılan paladyuma küresel çapta gelen talebin yüzde 70'inden fazlası otomotiv sektöründen geliyor.

Paladyum, otomotiv sektörünün yanı sıra endüstriyel alanda da sık olarak kullanılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla paladyum 2022 yılında 3 bin 435 dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Küresel paladyum üretiminin yüzde 40'ı Rusya tarafından karşılanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı arza yönelik belirsizliklerden dolayı paladyum fiyatları rekor kırmıştı. Ancak bu zirveden sonra küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişeler ve elektrikli araç üretimindeki artış paladyum fiyatlarının baskılanarak 1000 dolar seviyesinin altına inmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, otomobil endüstrisini "kurtaracaklarına" dair açıklaması, paladyum fiyatlarının toparlanmasına neden olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken, Rusya ile gerginliği azaltmaya yönelik ifadeleri ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği tahminlerine yol açıyor.

Paladyum fiyatlarında son yıllarda görülen düşüşe karşın bu ürün endüstriyel alanda hala sık olarak kullanılmaya devam ediyor ve Türkiye'de daha etkin hale gelmesinin özellikle kıymetli maden yatırımcıları için olumlu sonuçlar getirmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Türkiye, yenilenebilir enerji payında dünya ortalamasını geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
Sağlık Bakanlığı: Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım
14:47
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
14:53
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
14:29
DOGE, ABD'deki binlerce federal hükümet çalışanının bordro bilgilerine erişim sağladı
14:19
Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ