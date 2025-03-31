Kıymetli madenler sermaye piyasalarında paladyumla güçleniyor

Merkez Bankası ve bankalar tarafından, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.​​​​

Böylece bankaların depo hesabı açmasının kapsamı genişletildi.

Merkez Bankası ve bankaların paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin kararla birlikte kıymetli madenlerin sermaye piyasalarında daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor.

Paladyum kullanımı daha etkin hale getirilecek

Paladyumun böylece altın, gümüş ve platin gibi etkin hale gelmesi de hedefleniyor.

Taşıtlarda bulunan katalitik konvertör yapımında kullanılan paladyuma küresel çapta gelen talebin yüzde 70'inden fazlası otomotiv sektöründen geliyor.

Paladyum, otomotiv sektörünün yanı sıra endüstriyel alanda da sık olarak kullanılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla paladyum 2022 yılında 3 bin 435 dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Küresel paladyum üretiminin yüzde 40'ı Rusya tarafından karşılanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı arza yönelik belirsizliklerden dolayı paladyum fiyatları rekor kırmıştı. Ancak bu zirveden sonra küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişeler ve elektrikli araç üretimindeki artış paladyum fiyatlarının baskılanarak 1000 dolar seviyesinin altına inmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, otomobil endüstrisini "kurtaracaklarına" dair açıklaması, paladyum fiyatlarının toparlanmasına neden olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken, Rusya ile gerginliği azaltmaya yönelik ifadeleri ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği tahminlerine yol açıyor.

Paladyum fiyatlarında son yıllarda görülen düşüşe karşın bu ürün endüstriyel alanda hala sık olarak kullanılmaya devam ediyor ve Türkiye'de daha etkin hale gelmesinin özellikle kıymetli maden yatırımcıları için olumlu sonuçlar getirmesi öngörülüyor.