Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak.
Genel Müdürlüğün personel alımına dair ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Müdürlük, daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak. Başvurular ise Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.
Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
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