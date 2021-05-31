Genel Müdürlüğün personel alımına dair ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Müdürlük, daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak. Başvurular ise Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.

Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.