Dev tüneller haziranda açılacak
Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Bartın'da inşa edilen tünellerin açılışında sona yaklaşıldı. Haziranda açılması beklenen çift şeritli tünellerle keskin virajlı yolun tehlikeleri de ortadan kalkacak.
Sürücülerin korkulu rüyası olan tek şeritli yolun yerini gidiş-geliş çift tüp duble yol alacak. Sarp kayalıklar, yol kenarındaki uçurumlar tehlike olmaktan çıkacak.
Bartın'da inşa edilen T-2 ve T-3 tünellerinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nde yer alan T-1 ve T-2 tünelleri bitiyor
Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında inşa edilen tünel ve viyadüklerde çalışmalar hızla devam ediyor.
Kastamonu'da hizmete giren T-1 tünelinin devamı olan Bartın'daki tüneller de açılış için gün sayıyor.
Bin 600 metre uzunluğundaki T-2 ve 2 bin 350 metre uzunluğundaki T-3 tünelinin Haziran sonunda ulaşıma açılması bekleniyor.
Tüneller kaza riskini azaltacak
Yeni yolların ulaşıma açılmasıyla kaza riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.
Tüneller zamandan yaklaşık 1 saat tasarruf sağlayacak.
Aynı güzergahın devamında yer alan T-4 ve T-5 tünellerinde de çalışmalar devam ediyor.
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