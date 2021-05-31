Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Öncü veriler ilk çeyrekte de çok güçlü bir büyüme oranını yakalayacağımıza işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da büyüme cephesine bakıldığında yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelerin finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ettiğini belirtmişti.

Türkiye ekonomisi geçen yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 1,8, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyümüştü.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.

İhracat ve enflasyon rakamları açıklanacak

Bu hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Haziran Çarşamba günü mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor. Nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı ve tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirilmişti.

TÜİK, 3 Haziran Perşembe günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 artmıştı.

İşsizlik rakamları

COVID-19 salgınının etkileri bakımından gözlerin çevrileceği bir diğer veri ise işsizlik rakamları olacak.

İşsizlik rakamlarını, üçer aylık hareketli ortalamalar yerine bağımsız aylık tahminlere göre açıklamaya başlayan TÜİK, nisana ilişkin iş gücü istatistiklerini 10 Haziran Perşembe günü duyuracak.

İşsizlik oranı martta, 0,1 puanlık azalışla yüzde 13,1, ocak-mart döneminde ise 0,1 puanlık artışla yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

COVID-19'un özel sektör üzerindeki etkileri bakımından TÜİK tarafından 11 Haziran'da duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Haziran'da açıklayacak.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu.

Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 14 Haziran'da açıklayacak.