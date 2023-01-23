Kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal edenlere yönelik idari para cezalarında güncellemeye gidildi. Bu yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranı yükseltildi.

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme cezası bu yıl için yüzde 122 arttı, 13 bin 391 liradan 29 bin 852 liraya çıkarıldı.

Veri güvenliği sorumluluğunun ihlali halindeyse ceza tutarı 89 bin 571 lira olarak güncellendi.

Cezalar 2022 (TL) 2023 (TL) Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme 13 bin 391 29 bin 852 Veri Güvenliği Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme 40 bin 179 89 bin 571

VERBİS'e kayıt yapılmamasına yönelik cezalar da arttı

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne uyulmaması da güncelleme kapsamında. Buna göre söz konusu cezanın alt sınırı 119 bin 428 lira, üst sınırı da 5 milyon 971 bin 989 lira olarak belirlendi.

Uzmanlar, mahremiyet sorunlarının dijitalleşmeyle birlikte artacağını belirtiyor. Gelişen teknoloji ile bilginin çok hızlı şekilde toplanması ve aktarılması nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.