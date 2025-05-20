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Ekonomi
AA 20.05.2025 11:50

Kısa vadeli dış borç stoku martta azaldı

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 172,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stoku martta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 172,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 224,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 77,8 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 azalarak 30,2 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, önceki aya göre yüzde 3,5 azalarak 18,6 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,1 artışla 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 artışla 19,5 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 0,9 artarak 21,3 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 64,8 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,5 artarak 60,7 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,9 azalarak 4,1 milyar dolara düştü.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 35’i dolar, yüzde 26’sı avro, yüzde 24’ü TL ve yüzde 15’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Mart itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre azalış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri arttı.

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